Venezuela, Guaidò accusa Maduro: "E' terrorismo di Stato"

Roma, 10 mag. (askanews) - Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim, ha denunciato uno "smantellamento" del parlamento da parte del governo di Nicolas Maduro, accusandolo di "terrorismo di Stato".

La denuncia di Guaidò arriva dopo l'accusa del "sequestro" del primo vicepresidente dell'assemblea nazionale venezuelana, Edgar Zambrano, da parte della polizia politica che lo ha portato via "con una gru" mentre si trovava "a bordo della sua auto".

"Quale è l'unico strumento che il governo Maduro ha utilizzato negli anni? La persecuzione, il terrore, il terrorismo di Stato in definitiva. Perché è per infondere il terrore nei portavoce del popolo, come dice la nostra costituzione".

"Se volevano farci fuori dalle strade, noi saremo lì, e sabato torneremo in strada dalle 10 del mattino, in massa, in tutti gli stati del Venezuela".

"A livello internazionale, abbiamo chiesto all'ambasciatore Tarre, rappresentante permanente del Venezuela presso l'Organizzazione degli Stati americani, ndr) di chiedere l'immediata convocazione di una riunione dell'Organizzazione degli Stati Americani per discutere di questo nuovo golpe in Parlamento".