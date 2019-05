Animali notturni è il nuovo album dei Fast animals and slow kids

Milano, 11 mag. (askanews) - Liricamente introspettivi e musicalmente rudi ma cristallini e consapevoli, i Fast animals and slow kids, a due anni di distanza dal precedente lavoro discografico pubblicano "Animali notturni", il loro quinto disco.

"Animali notturni è frutto di una lunga ricerca all'interno di noi stessi, lo abbiamo scritto in un anno e mezzo e il nome è derivato dal fatto che dentro a questo album coesistono due facce della stessa medaglia, due aspetti differenti, c'è un buio forte da una parte e dall'altra c'è invece l'opposto ovvero una rinascita e una via di fuga da questo buio. L'animale notturno infondo spiega questo dualismo. In più il disco ha una ambientazione notturna ce lo immaginiamo su un'autostrada americana di notte".

Amici sin dal tempo del liceo, quando hanno iniziato a suonare insieme, con questo nuovo progetto i Fask continuano ad evolversi rimanendo però fedeli al proprio animo punk rock e a quello che loro chiamano il patto R.e.m.

"Non è che sia cambiato molto l'approccio con cui facciamo musica, sicuramente siamo più coscienti di quello che stiamo facendo e sappiamo che facciamo questo di mestiere e dopo 10 anni possiamo anche dire che saliamo sul palco con cognizione di causa. Alla base di tutto c'è l'amicizia. Tanto tempo fa abbiamo fatto questo patto che abbiamo chiamato Patto R.e.m perchè avevamo letto in un'intervista che Michael Stipe diceva che i R.e.m avevano deciso di dividere tutto tra di loro e che si sarebbero sciolti solo per un litigio vero e noi abbiamo fatto lo stesso tipo di patto, è tutto fatto insieme e tutto diviso quattro".

Prima di partire per il tour ufficiale che prenderà il via il 24 maggio da Milano, la band perugina terrà una serie di appuntamenti che saranno l'occasione per incontrare i fan e per presentare il nuovo lavoro con mini live.