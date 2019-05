Biennale Arte, il Leone d'oro al Padiglione della Lituania

Venezia, 11 mag. (askanews) - Il Padiglione della Lituania ha vinto il Leone d'oro della 58esima Biennale d'arte di Venezia. Il progetto della già celebre "spiaggia" è stato realizzato dagli artisti Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte e Rugile Barzdziukaite.

Queste le motivazioni ufficiali della giuria: "Leone d'Oro per la miglior Partecipazione Nazionale alla Lituania per l'approccio sperimentale del Padiglione e il suo modo inatteso di affrontare la rappresentazione nazionale. La giuria è rimasta colpita dall'originalità nell'uso dello spazio espositivo, che inscena un'opera brechtiana, e per l'impegno attivo del Padiglione nei confronti della città di Venezia e dei suoi abitanti. Sun & Sea (Marina) è una critica del tempo libero e della contemporaneità, cantata dalle voci di un gruppo di performer e volontari".