Cuba, crisi economica morde, razionati generi di prima necessità

L'Avana, 11 mag. (askanews) - Il governo di Cuba ha annunciato il razionamento di una serie di generi di prima necessità, tra cui pollo, uova, riso, fagioli e sapone, per fa fronte alla grave crisi economica. Verranno adottate varie modalità di razionamento per far fronte alla carenza di alimentari evitare l'accaparramento. Questa crisi è dovuta all'inasprimento dell'embargo commerciale deciso dall'amministrazione americana di Donald Trump ma anche al prosciugarsi del flusso degli aiuti dal Venezuela, dove il collasso della società petrolifiera

pubblica ha comportato un calo di quasi due terzi delle forniture di carburante e a prezzi di favore a Cuba.

"Regoleremo la vendita dei prodotti primari, ma chiediamo calma" ha detto la ministra del commercio Betsy Dìaz Velazquez. Cuba importa circa due terzi degli alimenti che consuma al costo annuale di oltre due miliardi di dollari e da anni si registrano periodiche carenze di singoli prodotti.