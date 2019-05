Esce "Transition" il nuovo album del rapper romano Blayk

Milano, 11 mag. (askanews) - "Transition" è il nuovo album del rapper romano Marco Donisi, in arte Blayk uscito venerdì 10 maggio per N.I.C. United, la neonata etichetta della Nazionale Italiana Cantanti, pensata per dar spazio a giovani artisti di talento e distribuita da Believe Digital.

Quello di Blayk è un viaggio introspettivo in tredici tracce, il racconto in musica delle fasi di transizione di un artista che cambia pelle e lotta per conquistare i propri spazi senza cadere nella trappola del convenzionale, schiacciato dal peso dell ordinario che qui il mondo non si muove/ Se il movimento non parte da dentro/ Si muore non combattendo. Questo fa BLAYK nel suo percorso, usa la sua dirompente delicatezza per comunicare la rivoluzione interiore.

"Trama"; "Intro"; "Transition"; "In Autostop"; "Le sorriderò (nonostante tutto)" feat. Fedy; "Cicatrici"; "Passo e chiudo / Rap Samuray freestyle"; "Tutto o niente"; "Astratto" feat. Twice; "Fino a perderci"; "Non sa amare"; "Non siamo solo questo" feat. Fedy; "Outro" sono i titoli delle canzoni che sintetizzano i concept del disco.

Tredici brani scritti con l'anima, fedeli e coerenti con i pensieri e i sentimenti dell'autore, per una completa immersione nel mondo di Blayk e delle problematiche di una generazione divisa tra speranza e disincanto, ambizioni e delusioni, alla ricerca della propria strada (Transition non solo un titolo ma protesta/ Per non essere un ennesimo stampo di questa gente depressa).

Così Blayk parlando del nuovo progetto discografico: Con "Transition" voglio condividere il mio percorso di vita, perché sento e spero che tanti possano trovare, da questo racconto, la forza di reagire, di cambiare direzione e aprirsi a nuovi orizzonti, prendendo le distanze da schemi e stereotipi sociali .