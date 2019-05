Francia, l'atto 26 dei gilet gialli, la tensione cresce

Lione, 11 mag. (askanews) - Una settimana dopo la mobilitazione più tiepida dall'inizio della protesta dei gilet gialli a novembre scorso, il movimento anti-establishment francese con il suo "atto 26" cerca il rilancio spostandosi in provincia. La tensione cresce, due le principali manifestazioni a Lione e Nantes, mentre cortei sono attesi a Lilla, Tolosa, Strasburgo, Digione. A Parigi qualche centinaio di manifestanti è già riunito. Sabato scorso l'atto 25 della mobilitazione aveva portato in piazza in tutta al Francia solo 19mila persone, il numero più basso dall'inizio del movimento a novembre.