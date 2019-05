La rivisitazione di Maurizio Crozza di "Bella ciao"

Milano, 11 mag. (askanews) - Nella puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove - Maurizio Crozza, dopo aver vestito i panni di Matteo Salvini alle prese con le sue solite dirette Facebook, si esibisce in una personalissima rivisitazione di "Bella ciao" e commenta: "chi di selfie ferisce di selfie perisce. Sta nascendo una nuova forma di resistenza civile. Come possiamo chiamarlo? Il partigiano smartphone armato solo di chat".