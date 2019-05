Catch-22: Clooney antimilitarista nella serie su Sky Atlantic

Roma, 13 mag. (askanews) - Come evitare le missioni di volo dichiarandosi pazzi, senza incappare nel famigerato Comma 22? C'è anche Giancarlo Giannini nella serie "Catch-22" diretta da George Clooney (regista in due dei sei episodi) e da lui coprodotta da Sky Italia con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures.

"Catch-22" è basata sull omonimo romanzo antimilitarista di Joseph Heller (1961), edito in Italia da Bompiani con il titolo "Comma 22", uno dei classici della letteratura americana del XX secolo e vero e proprio romanzo di formazione per intere generazioni.

La serie è ambientata al tempo della Seconda Guerra Mondiale in Italia, e girata quasi interamente nel nostro paese, tra Sardegna e Lazio. "Catch-22" è una storia di guerra e al tempo stesso molto più di una storia sulla guerra, un racconto che mostra quanto può essere difficile combattere quando l unico pensiero è sopravvivere.

Oltre che regista e produttore esecutivo, George Clooney è anche interprete della serie, nei panni dell ambizioso e sadico tenente Scheisskopf. Grant Heslov interpreta il Dott. Daneeka, medico della base militare.

Tra i pochi personaggi italiani c è Marcello, interpretato da Giancarlo Giannini, proprietario di un bordello di Roma: un uomo vissuto, un tempo bellissimo e ancora oggi affascinante. Pacifista con idee rivoluzionarie, Marcello entrerà spesso in conflitto con i giovani soldati americani.

Nel cast anche Hugh Laurie (Dr. House, The Night Manager, Veep) nel ruolo del Maggiore de Coverley, a capo della squadra di stanza nella base di Pianosa; Kyle Chandler (Manchester by the Sea, Argo, Friday Night Lights) è il Colonnello Cathcart, colui che esaspera Yossarian continuando ad aumentare il numero di missioni e rinviando così il suo agognato congedo.

"Catch-22", in prima TV esclusiva dal 21 maggio, ogni martedì alle 21.15 su Sky Atlantic (e su Sky Cinema Uno) con 2 episodi a sera, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.