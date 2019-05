Cremona, disabili in volo alla V edizione di Cielo senza barriere

Cremona, 13 mag. (askanews) - La presa sulla cloche e delicata e sicura, i movimenti precisi eppure questa pilota è completamente cieca della nascita. Si tratta di Sabrina Papa, prima - e per ora unica - allieva pilota non vedente italiana, ospite a Cremona della quinta edizione di Cielo senza barriere, l'evento di volo e inclusione dedicato alle persone diversamente abili, che si è svolto all'aeroporto del città lombarda sabato 11 maggio 2019.

"Il cielo è davvero senza barriere, a meno che non incroci un aereo sulla tua stessa rotta - ha detto - però sì, il cielo per me è libero, è vuoto, è spazioso, è il massimo. Non ha ostacoli, puoi fare quello che vuoi, ovviamente nei limiti della sicurezza e della responsabilità però è una sensazione magnifica avere tutta quest'aria intorno e sentire l'aereo con il quale sei un tutt'uno che si muove e sentire questo galleggiamento che nonè quello in acqua ma è una sensazione di leggerezza e libertà, di velocità, movimento e spazio enorme".

Nonostante il clima incerto, per tutto il giorno circa un centinaio di persone con diverse disabilità hanno potuto provare l'emozione di volare o lanciarsi in tandem con il paracadute, tirare con l'arco e provare il volo virtuale sui simulatori grazie all'iniziativa organizzata dall'Aero club di Cremona, in collaborazione con i paracadutisti di SkyTeamCremona e la cooperativa sociale Agropolis. Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti.

"Noi dobbiamo davvero continuare ad abbattere le barriere - ha detto Galimberti - le stiamo abbattendo le barriere architettoniche, ma la prima barriera che va abbattuta è quella netta testa e poi nel cuore e queste iniziative servono tantissimo per rendere la nostra comunità più bella".

Tra gli altri ospiti dell'edizione 2019 il pilota acrobatico Francesco Fullin con il suo biplano Pitts S2-B, il dj Stefano Pietta, giovane tetraplegico che ha trasmesso in diretta l'evento sulla sua web radio Steradiodj che si occupa di disabilità e inclusione, Marco Cherubini, pilota disabile della pattuglia aerea WeFly! Team e la fanfara dei bersaglieri di Cremona.