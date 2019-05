HITalk, Midolo (ClioMakeUp): disintermediazione è occasione

Roma, 13 mag. (askanews) - "Il tema della disintermediazione è sempre stato per ClioMakeUp e per Clio prima in maniera inconsapevole. Poi ci siamo resi conto che è un tema cardine del digitale". Lo ha sottolineato Elena Dominique Midolo, ceo di ClioMakeUp, intervenuta all'HiTalk "Comunicare senza intermediari". "La disintermediazione - ha aggiunto - è un progetto abilitante perchè rendendo la comunicazione più lineare e meno filtrata questa diviene più efficace. Questa idea l'abbiamo trasferita poi a una dimensione più prettamente imprenditoriale e quindi legata al prodotto".