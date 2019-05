Mimmo Lucano a Roma: siamo l'onda rossa che contrasta quella nera

Roma, 13 mag. (askanews) - "Siamo tutti Mimmo Lucano": scortato da sindacalisti e studenti Mimmo Lucano ha parlato alla Sapienza di Roma, accolto all'arrivo da applausi e cori. Visibilmente commosso, di fronte alle miglaia di persone raduante all'università di Roma per accompagnare l'ex sindaco di Riace che era invitato a tenere una lezione per parlare di integrazione all'ateneo romano."Noi siamo l'onda

rossa che contrasta l'onda nera che sta oscurando anche il nostro

orizzonte", ha detto Lucano.

La manifestazione degli universitari in piazzale Aldo Moro è stata organizzata dopo l annuncio di Forza Nuova di voler protestare contro l'intervento di Lucano. I militanti della formazione di estrema destra hanno tentato una marcia non autorizzata. "Fascisti, carogne tornate nelle fogne", così sono stati accolti, con cori e proteste, dal presidio antifascista dell'ateneo, come si vede nelle riprese di Local Team. Il piccolo gruppo di militanti, meno di 30 persone, ha manifestato invece a Castro Pretorio, dopo un primo presidio a ridosso dell'Università, da cui sono stati allontanati.

Lucano, tra gli applausi, ha accusato Matteo Salvini di essere uno degli autori del clima di odio che si è creato nel paese. E poi ha difeso i migranti.

In Calabria, ha detto, "non hanno occupato nessuno spazio degli italiani, anzi hanno aperto opportunità di lavoro a tanti ragazzi italiani che ora sono rimasti senza", ha concluso prima di entrare al convegno.