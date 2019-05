Ndrangheta, estradato dalla Spagna capo cosca Rosario Grasso

Roma, 13 mag. (askanews) - E' stato estradato in Italia dalla Spagna il capocosca Rosario Grasso, 37enne di Gioia Tauro, arrestato il 6 marzo scorso a Pozuelo de Alarcon, alle porte di Madrid, in compagnia dell'altro latitante Giuseppe Di Marte, già estradato. L'operazione è stata eseguita dagli uomini dello Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Criminalpol.

Inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi del ministero dell Interno, Grasso ricopriva un ruolo di assoluto vertice nella 'ndrina Cacciola-Grasso, attivissimo nel traffico di droga in Europa, e gestiva i contatti diretti con gli esponenti dei cartelli colombiani e venezuelani.