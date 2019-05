Al via la 72esima edizione del festival di Cannes

Cannes, 14 mag. (askanews) - Il famoso red carpet viene srotolato sulla Montée des marches, la mitica scalinata sulla quale saliranno da questa sera i protagonisti del 72esimo festival di Cannes, in programma fino al 25 maggio.

Sarà il film di Jim Jarmush "I morti non muoiono" ad aprire il festival stasera. La giuria quest'anno è presieduta dal regista messicano Alejandro Gonzàlez Inàrritu. In concorso per l'Italia "Il traditore" di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, il "boss dei due mondi" diventato poi il primo grande pentito di mafia.

Questa settimana sono attese sulla Croisette circa 40.000 persone da tutto il mondo, tra cui 5.000 giornalisti e operatori dei media.