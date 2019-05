Cdp: Inaugurata a Verona la prima delle nuove sedi territoriali

Verona, 14 mag. (askanews) - Cassa Depositi e Prestiti si avvicina ai territori e apre a Verona la prima delle sue nuove sedi territoriali nell'ambito del progetto finalizzato a rafforzare la capacità d'intervento del Gruppo nel Paese, come delineato dal Piano Industriale 2019 - 2021.

Con l'avvio del nuovo modello operativo, la Cdp pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, come volano della crescita del sistema Paese, attraverso il supporto alle imprese - anche di piccola e media dimensione - e tramite un rinnovato sostegno agli enti territoriali. L'attività viene ridisegnata in funzione delle esigenze delle comunità locali, con un vero e proprio cambio di passo rispetto al passato: le nuove sedi - punto di accesso unico all offerta del Gruppo CDP - andranno a costituire una rete integrata a livello nazionale, con un significativo incremento di professionisti dedicati. Il sostanziale rafforzamento della presenza territoriale consentirà inoltre di valorizzare le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali.

Massimo Tononi, presidente di Cdp ha sottolineato l'importanza di Verona come città baricentrica rispetto al sistema industriale del Nord Est. "È una zona di grandissima rilevanza industriale per il Paese - ha spiegato - è uno dei motori industriali di questo paese. Verona si trova su una direttrice di trasporti e di logistica molto importante, aprire una sede qui ci è sembrata una scelta ragionevole e sensata. Naturalmente seguiranno altre città, ma Verona ci sembra un buon posto per partire".

Obiettivo di Cdp è essere a fianco delle imprese. "Io credo che aiutare le imprese a crescere - ha proseguito Tononi - sia particolarmente importante. In Italia scontiamo una dimensione delle imprese modesta rispetto ai nostri concorrenti stranieri e questo si riverbera sulla produttività e sulla capacità di crescita delle imprese e di competere all'estero, nonostante le performance formidabili di tante aziende italiane, quindi la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese è ciò a cui tengo di più, anche per il mio background professionale".

Dopo Verona, prima sede della nuova rete territoriale del gruppo Cdp, sarà la volta di Genova, Napoli, Firenze, Palermo. Bari e Torino. La sede scaligera sara' quindi di supporto all'export a sedi operative, con professionisti dedicati all'offerta dei prodotti di tutto il gruppo per le imprese e gli enti locali.

Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp ha sottolineato come la nuova sede aperta a Verona a Palazzo Giusti "avvicini perché rappresenta un cambio importante di passo".

"Noi da una presenza che era sostanzialmente di rappresentanza diventa una sede operativa con un'offerta integrata di prodotti - ha detto - una sede che ha anche personale qualificato nel gestire queste problematiche. Quella di Verona è anche una sede che dimensionalmente consente un'interazione diversa con il territorio, sia con le imprese che con la Pubblica Amministrazione perché vogliamo che questo diventi un volano, non solo per intercettare le esigenze del territorio ma anche per proporre soluzioni innovative".

Le nuove sedi porteranno alle imprese sul territorio tutti i prodotti e i servizi del Gruppo CDP, che punta a supportare 60.000 aziende nei prossimi tre anni, mobilitando risorse proprie per oltre 80 miliardi di euro. Rispetto al passato, la presenza territoriale faciliterà inoltre una maggiore proattività, per poter mettere a disposizione del sistema produttivo le migliori soluzioni a supporto delle imprese, grazie all attività del Polo dell Export SACE SIMEST, già presente sul territorio. Il lancio del nuovo catalogo integrato di prodotto semplifica fortemente l'offerta del Gruppo CDP, che include finanziamenti, equity e garanzie a sostegno.