De Rossi: dove vado? In vacanza. Non lo so ma continuo a giocare

Roma, 14 mag. (askanews) - Non sa ancora dove andrà Daniele De Rossi, quasi 36 anni, ma intende continuare a giocare, finché ce la fa; in futuro chissà se rientrerà nella Roma, e in che ruolo, dopo l'ultima partita in giallorosso del 26 maggio.

"Non ho direzioni particolari, sono un calciatore e mi farei un torto grande se dovessi uscire adesso". Riguardo le squadre no, qualcosa ho sentito ma non ho voluto chiedere nulla per non distrarre anche me stesso dalla nostra corsa. Stamattina mi sono arrivati cinquecento messagi, dopo controllo per vedere se mi è arrivata qualche offerta..."

"Per quanto riguarda il 27 maggio io alle 3 c'hò un aereo, vado in vacanza, cosa che anche quella mi è mancata". "Probabimente dovrò pensare a qualcosa di nuovo, a trovarmi una squadra". Devo parlare a casa devo parlare con la mia famiglia col mio procuratore con me stesso, troppa gente dovrò interpellare".