De Rossi: Io dirigente? Preferirei fare l'allenatore

Roma, 14 mag. (askanews) - Dirigente alla Roma? Daniele De Rossi preferirebbe fare l'allenatore 'da grande'; nella sua società forse potrebbe pensare anche a far parte della società ma con una punta di polemica osserva, per ora i dirigenti come Francesco (Totti) possono incidere poco, "gli faccio fare il lavoro sporco"

"Io ho sempre detto che potrebbe piacermi fare l'allenatore. Il dirigente non mi attira particolarmente ma qui a Roma potrebbe avere un senso diverso. La sensazione è che per ora ancora si possa incidere poco, mettere poco mano in un ambiente che noi conosciamo bene...per ora faccio fare il lavoro sporco a Francesco" (Totti).