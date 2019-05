Europee, appello degli Africa Unite: tutti a Genova il 19 maggio

Roma, 14 mag. (askanews) - Bunna, fondatore degli Africa Unite, ha lanciato un video appello per il grande concerto in programma domenica 19 maggio al Porto antico di Genova (dalle 18.30), momento centrale della campagna Hope Fest, dedicata a chi crede in un Europa che promuove uguaglianza e solidarietà.

Sul palco del concerto si alterneranno artisti dalle sonorità eterogenee e con storie differenti per celebrare la possibilità di una nuova cultura europeista. Sul palco, per un idea di Europa che l unione può realizzare, il dj britannico di fama internazionale Leeroy Thornhill, tra i fondatori del gruppo big beat The Prodigy e ora solista dal sound elettronico.

La band reggae Africa Unite si esibirà insieme al quintetto d archi di formazione classica Architorti: i due gruppi collaborano da tempo contaminando tra loro gli stili.

Si esibirà anche la band swing Free Shots, in prima linea sul tema dell'accoglienza e dei migranti. A salire sul palco ci sarà anche il duo indie italiano Lemandorle che porteranno sul palco il loro ultimo lavoro "La pizza il pop la musica elettronica". Ad animare la serata l'attore Andrea Rivera.

La campagna Hope Fest è parte di una mobilitazione europea coordinata da WeMove.EU, una grande organizzazione progressista europea, con lo scopo di portare al voto gli elettori di tutti i paesi. Il 19 maggio Genova sarà l unica città italiana a risuonare con le mobilitazioni di 42 città europee in cui si svolgeranno contemporaneamente altri eventi.

"Abbiamo chiesto ai candidati italiani al Parlamento europeo e a quanti condividono i nostri ideali e valori di firmare il nostro appello Hope, Per un Europa più unita e più giusta", ha ricorda Pietro Mensi responsabile di Hope Fest.

La campagna è promossa da Genova che osa, Movimento Federalista Europeo di Genova, Creative fighters. Hanno inoltre aderito a sostegno finora Comunità di San Benedetto al Porto - Don Gallo, Fridays for future Genova, l etichetta Pioggia Rossa Dischi, Parteciparty e AOI.