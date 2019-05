In anteprima il video di "Dammi la pace" di Fabrizio Nitti

Milano, 14 mag. (askanews) - "Dammi la pace" è il nuovo singolo di Fabrizio Nitti, cantautore genovese, che ha scritto con il suo storico collaboratore Paolo Agnello. Dopo aver terminato la promozione dell'album precedente l'artista è in studio a lavorare alle nuove canzoni e lancia per la primavera questo brano in cui ritrova il piacere di dare sfogo alla sua chitarra.

Ho cercato la pace come tutti sempre - ci racconta Fabrizio - L amore quando è desiderio, passione, intensità ti sa regalare attimi di una pace eterna. E con questa canzone volevo raccontare una mia verità .

Il brano, qui un ampio stralcio del video, attraverso passi di danza (sono presenti i ballerini Marta Tuttorosa e Davide Bellomo) rappresenta l'incontro, il desiderio, il contatto tra due persone che scoprono l amore. La regia è affidata a Serena Merega ed è stato girato al Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano e la Palestra Cuore di Donna di Genova.

Fabrizio Nitti, classe 1971 è nato ad Asti e vive a Genova da sempre.