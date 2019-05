Protesta per il clima all'assemblea Volkswagen a Berlino

Milano, 14 mag. (askanews) - Protesta per il clima all'assemblea degli azionisti Volkswagen a Berlino. Un centinaio di attivsti hanno organizzato un "die-in" invece di un "sit-in": di sono sdraiati immobili come cadaveri davanti all'entrata della'assemblea per denunciare l'impatto dell'industria delle automobili sull'ambiente.