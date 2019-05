Salvini: noto troppa sintonia fra Pd e M5S

Verona, 14 mag. (askanews) - "Inizio a notare troppi accoppiamenti fra Pd e 5stelle, troppa sintonia: no alla flat tax, no al decreto sicurezza, e magari riapriamo i porti, c'è un'Europa da cambiare, noi la vogliamo cambiare in alternativa alla sinistra". Così Matteo Salvini, da Verona, ha commentato le ultime dichiarazioni di Di Maio sulla sicurezza, ennesimo scambio di battute al vetriolo fra i due alleati di governo.