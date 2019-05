Svolta epocale in Amazon: i robot imballeranno i pacchi

Milano, 14 mag. (askanews) - Svolta epocale in Amazon: in futuro saranno dei robot a imballare i pacchi, non più umani.

Lo ha confermato il vicepresidente per le operazioni di Amazon, Dave Clark: i robot consentiranno di ridurre gli imballaggi e consumare meno cartone, ha detto, affrettandosi poi ad affrontare la questione cruciale.

"Per tutte le preoccupazioni sulle perdite del lavoro, il tema numero uno per molti di noi è quello di trovare abbastanza persone per i posti di lavoro che abbiamo e i nuovi che stiamo creando". Posti di lavoro "umani", quindi, che, secondo l'azienda, si affiancheranno alle nuove mansioni affidate ai robot, ha aggiunto. Ma secondo la Reuters, si temono oltre 1.300 tagli di personale in 55 magazzini nei soli Stati Uniti.

Non a caso Amazon ha in contemporanea lanciato un piano di esodi incentivati con fondi per aprire attività in proprio che si occupino di consegna dei prodotti.