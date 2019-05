Turismo, Gattinoni investe 2 milioni euro e va all'attacco su web

Pollina (Palermo), 14 mag. (askanews) - Un investimento di due milioni di euro sulle tecnologie online per rivoluzionare le agenzie di viaggi e conquistare nuovi clienti. È la sfida lanciata da Gattinoni Mondo di Vacanze, che con una nuova piattaforma sul web vuole ridare slancio alle agenzie e andare all'attacco della concorrenza su internet. E così il messaggio della convention annuale in Sicilia è stato molto chiaro: "Il coraggio di osare" con nuovi prodotti e servizi per intercettare il maggior numero di turisti. Il presidente Franco Gattinoni.

"Abbiamo riscontrato - afferma Gattinoni - la necessità di parlare a tutti i consumatori finali, non soltanto al cliente che entra nell'agenzia di viaggi. E per farlo sapevamo che servono fondamentalmente due cose: comunicazione e un sistema tecnologico capace di dialogare e di poter trasmettere al consumatore tutti i servizi che noi abbiamo 24 ore su 24".

"Per fare questo - secondo il presidente - avevamo bisogno di una nuova piattaforma innovativa B2B2C. Ci stavamo lavorando da tanto tempo, è stato un investimento molto importante e oggi l'abbiamo mostrata 'live' durante la nostra convention. Ed è una piattaforma pronta da usare, che rilasceremo nei prossimi due mesi".

Oggi solo il 25% dei viaggiatori si affida alle agenzie di viaggi, mentre il 75% sceglie il fai-da-te. La mossa di Gattinoni è passare all'offensiva, per aumentare la quota di mercato. E quindi "Jump to the future", proiettarsi verso il futuro: l'imperativo rivolto agli oltre 400 agenti riuniti al Pollina Resort. Il pilastro di questa strategia di innovazione è proprio la piattaforma online.

"Sarà - spiega il numero uno del gruppo - il punto di partenza di un nuovo momento per le agenzie di viaggi. Non più soltanto lavorare in difesa ma il coraggio, la forza di portare il valore dell'agenzia di viaggio, con anche degli strumenti tecnologici, su tutto il mondo del consumatore".

Nel mondo del turismo la competizione è sempre più forte e nuovi attori importanti stanno entrando in scena: da Amazon a Google, da Airbnb alla grande distribuzione. La controffensiva di Gattinoni punta così a dare al suo network le stesse armi tecnologiche della concorrenza.

"L'obiettivo è proprio quello - aggiunge il presidente - ampliare la comunicazione e le vendite, quindi fare business in maniera nuova, moderna, coniugando tecnologia, comunicazione e il supporto dell'agente di viaggio con la sua professionalità, la sua conoscenza. Per fare questo abbiamo dovuto fare un investimento molto importante, di due milioni di euro. Siamo contenti di averlo fatto perchè avrà sicuramente un impatto molto importante sul mondo delle agenzie di viaggi".