"A chi mi dice", il video del nuovo singolo de Il Volo

Roma, 15 mag. (askanews) - Da oggi, 15 maggio, è online il video di "A chi mi dice", il nuovo singolo de Il Volo. Attualmente in tour in Giappone, il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble festeggia 10 anni di carriera ed è pronto a giugno per una serie di date estive in Italia.

Nel video, prodotto da COLLECTIV3, i tre ragazzi - due tenori e un baritono - navigano verso la magnifica isola di Capri a bordo di una barca a vela, passando tra i suggestivi faraglioni. "A chi mi dice", cover dell adattamento in italiano di Tiziano Ferro del brano "Breathe Easy" dei Blue, è estratto dall album "Musica" (Sony Music) che contiene anche il brano sanremese "Musica che resta", con il quale il trio ha conquistato il podio al 69esimo Festival di Sanremo, gli inediti "Fino a quando fa bene" e "Vicinissimo" e le cover di "Arrivederci Roma", "People", "La nave del olvido", "Lontano dagli occhi", "Be My Love", "La voce del silenzio" e "Meravigliosa Creatura".

Al via il 16 giugno il tour estivo in Italia: il 16 giugno alla Cava del Sole di Matera, il 22 giugno in Piazza Grande a Palmanova (Udine), il 26 giugno alla Cavea dell Auditorium Parco della Musica di Roma, il 9 luglio al Parco di Nervi di Genova, l 11 luglio all Arena della Versilia a Cinquale (Massa-Carrara), il 13 luglio al Moon & Stars Festival di Locarno, il 14 luglio all Ippodromo di Maia di Merano (Bolzano), il 16 luglio all Arena della Regina a Cattolica (Rimini), il 19 luglio al Malta Fairs and Conventions Centre di Malta, il 21 luglio al Teatro di Verdura a Palermo, il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina), il 27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (Barletta-Andria-Trani), il 28 luglio in Piazza Duomo a Lecce, il 30 luglio all Anfiteatro La Civitella di Chieti.

Il tour - prodotto da Il Volo Srl e organizzato da Friends & Partners - culminerà con uno show all Arena di Verona il 24 settembre.