A Piazza di Spagna Antonacci e Pausini stile Van Gogh e Vermeer

Roma, 15 mag. (askanews) - Lui, travestito da Vincent Van Gogh nel famoso autoritratto del 1889; lei, nei panni della Ragazza con l'Orecchino di Perla di Jan Vermeer. Biagio Antonacci e Laura Pausini hanno sceso, quasi irriconoscibili, la scalinata di Piazza di Spagna sulle note del nuovo singolo "In questa nostra casa nuova" (Sony Music) dando un assaggio di quella che sarà una delle scenografie del loro atteso tour negli stadi.

Laura e Biagio, infatti, hanno da sempre una passione per la storia dell'arte (Laura Pausini è diplomata alla Scuola d Arte con una tesi proprio su Van Gogh) e stanno preparando molte sorprese per il loro tour "Laura Biagio Stadi 2019", che partirà il 26 giugno da Bari per fare tappa negli stadi di tutta Italia.

Mentre le due icone della musica pop si mettevano in posa, portando al volto le cornici, i fan hanno intonato anche il brano "Tra te e il mare".

Appuntamento quindi ai concerti di "Laura Biagio Stadi 2019" (prodotti e organizzato da Friends & Partners): il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 e il 5 luglio allo Stadio di San Siro di Milano, l'8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e il primo agosto alla Fiera di Cagliari.