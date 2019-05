Governo, Di Maio: basta minacce, la Lega sia collaborativa

Ascoli Piceno, 15 mag. (askanews) - "Ogni giorno sento dalla Lega minacce di far cadere il governo, per me deve andare avanti, continuare per cambiare nel Paese e in Ue. Io voglio andare avanti e chiedo alla Lega di essere collaborativi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a margine di un incontro ad Ascoli Piceno.

"Sono contento che la Lega voglia darci man forte sulla proposta di aiutare le famiglie che fanno figli - ha concluso - io ho un miliardo di euro che avanza dal reddito di cittadinanza e voglio metterlo sugli aiuti alle famiglie che fanno figli, perché siamo l'ultimo Paese che fa figli in Europa. Dopo questo appuntamento incontrerò le associazioni delle famiglie. Spero che almeno su questo il Governo non si divida e che possiamo essere collaborativi per aiutare con pannolini, baby sitter, asili nido, pubblica amministrazione, le mamme e i papà che hanno figli piccoli o che vogliono farne".