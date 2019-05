Governo, le tensioni tra Di Maio e Salvini fanno volare lo spread

Milano, 15 mag. (askanews) - Le scaramucce politico-elettorali tra Salvini e Di Maio, i due leader dei partiti che formano la maggioranza di governo in Italia, non aiutano i mercati internazionali. Lo spread, cioé la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e i bund tedeschi, si allarga ulteriormente fino a sfondare quota 290 punti, ai massimi da oltre tre mesi.

Piazza Affari è la peggiore in Europa, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,3% a 20.606 punti. A pesare sono soprattutto le dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo cui il governo è pronto a superare il tetto imposto dall'Unione europea del 3% nel rapporto deficit/Pil per creare occasioni di lavoro per gli italiani.

Una situazione che si riflette anche sul clima pre-elettorale in vista delle europee del 26 maggio. Al punto che Di Maio, parlando con i giornalisti a margine di un incontro ad Ascoli Piceno, ha chiesto ai compagni di governo della Lega meno polemiche e più lavoro: "Ogni giorno sento dalla Lega minacce di far cadere il governo, per me deve andare avanti, continuare per cambiare nel Paese e in Ue. Io voglio far aumentare lo stipendio degli italiani e mi aspetto una risposta dalla Lega, credo che dobbiamo andare avanti e essere collaborativi su dei temi".

A gettare benzina sul fuoco, tanto per completare il quadro, ci ha pensato lo stesso premier Giuseppe Conte che, parlando all'assemblea 2019 di Rete Impresa Italia a Roma è tornato sul tema dell'aumento dell'Iva, assicurando che si intende evitarlo ma... lasciando intendere che il disinnesco della clausole di salvaguardia nel 2020 e 2021 è tutt'altro che scontato.

Sb da Pubblicati 14.59

00.00.15.22

"Come lo faremo? Non è un'impresa facile ma stiamo studiando una operazione profonda di spending review e un potenziamento del contrasto all'evasione fiscale".

00.00.47.07