Toti (Fi): ci serve un nuovo contenitore a fianco della Lega

Milano, 15 mag. (askanews) - "Il tema non è chi fa il leader, il leader lo fanno i numeri e in questo momento è Salvini. Serve costruire un contenitore che stia a fianco della Lega di Salvini, che continui la tradizione di buon governo di centrodestra che abbiamo conosciuto per venticinque anni, ma in modo diverso, altrimenti la Lega continuerà a crescere, Forza Italia continuerà a consumarsi come una candela e Fratelli D'Italia, a cui auguro una grande sorte perché la mia amica Giorgia Meloni è una donna coraggiosa, si aggira sempre sulle stesse percentuali. È finita la seconda Repubblica e bisogna costruire qualcosa di nuovo. Salvini lo sta facendo per parte sua, noi che cosa facciamo?". Lo ha detto a "Tribù - Europa 19", su Sky TG24 il presidente della Regione Liguria ed esponente di Forza Italia Giovanni Toti intervistato da Fabio Vitale.