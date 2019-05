Alpitour World: accordo esclusiva con Beachcomber per Mauritius

Milano, 16 mag. (askanews) - Alpitour World e Beachcomber Resort & Hotels, il più importante gruppo alberghiero dell'isola di Mauritius, hanno siglato a Milano un accordo di esclusiva di tour operating per l'intera collezione di alberghi dell'isola, a partire dal prossimo 1 novembre.

"E' un accordo straordinariamente importante - ha commentato ad askanews Pier Ezhaya, Tour Operator Chief Operating Officer di Alpitour S.p.A - perché Beachcomber è la principale catena mauriziana, è la catena che dispone delle location e degli alberghi migliori e oggi esserci assicurati come Gruppo Alpitour l'esclusiva di questi prodotti è certamente un passo importantissimo, un nuovo corso che si apre nella storia di Alpitour e nella storia della destinazione Mauritius".

"Questi prodotti - ha proseguito il manager - li abbiamo abbinati in formule albergo e marchio per assicurarci il miglior risultato possibile, già due alberghi erano in esclusiva del Gruppo Alpitour, dal prossimo inverno avremo l'Hotel Cannonier, che è l'albergo di punta venduto sul mercato italiano, commercializzato dal brand Francorosso con il format Seaclub, l'Hotel Trou aux Biches, che forse è l'hotel più di lusso commercializzato da Francorosso con la linea Sea Diamond; l'albergo Shandrani, commercializzato dal marchio Turisanda. Poi altri tre alberghi di estremo lusso saranno commercializzati, sempre in esclusiva, da tutti i marchi del Gruppo, ma prevalentemente dai marchi di alta gamma Hotelplan Turisanda e da Viaggidea. Eì una giornata importante, perché, come abbiamo fatto con altre destinazioni, certifica la nostra volontà di assicurarci i prodotti migliori nelle location migliori e di consegnare ai clienti i prodotti più vincenti".