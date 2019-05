Asta record per il Rabbit di Jeff Koons: 91,1 milioni di dollari

New York, 16 mag. (askanews) - Asta record da Christie's a New York per il "Rabbit" di Jeff Koons, riproduzione in acciaio di un coniglio gonfiabile, venduto mercoledì per 91,1 milioni di dollari, cifra mai raggiunta da un artista vivente. L'offerta finale risultata vincitrice è stata di 80 milioni di dollari, che però fra tasse e commissioni è lievitata a 91,1 milioni.

La vendita ha superato, come da previsioni, il precedente record dell'artista americano, 64 anni, quello di "Balloon dog", opera venduta all'incanto nel 2013 per 58,4 milioni di dollari.