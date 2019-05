Banderas: in Spagna ora clima di speranza; detesto il populismo

Cannes, (askanews) - La Spagna di oggi? Si apre uno spazio di speranza. Questo dice Antonio Banderas di fronte alla vittoria elettorale del Psoe di Pedro Sanchez nelle recenti elezioni politiche. "Si sta aprendo uno spazio di speranza. Il partito socialista in Spagna è stato molto importante per capire il Paese moderno. Oggi c'è la speranza che un partito tradizionale come quello socialista porti avanti delle istanze sociali per risolverle: è una cosa molto importante dopo che hanno governato i conservatori per molto tempo. C'è un'aria di speranza che si respira in questo momento. Penso ci debba essere un contrappeso, della destra, ma di una destra moderata, centrista. L'estrema destra, come l'estrema sinistra, non mi piacciono, non mi piace il populismo: non mi piacciono quelli che dicono alla gente quello che vuole sentirsi dire. E' troppo facile".