Giro d'Italia, Masnada: sesta tappa dura, mi è andata bene

San Giovanni Rotondo, 17 mag. (askanews) - La sesta tappa del Giro d'Italia - 238 chilometri da Cassino a San Giovanni Rotondo, in Puglia, ha visto il trionfo dell'azzurro Fausto Masnada che ha battuto allo sprint Valerio Conti, che si prende la maglia rosa: è il primo successo italiano in questo Giro. "E' stata una tappa dura e lunga. A vincere non si pensa mai - ha detto - ho giocato la mia carta sulla salita finale e mi è andata bene", ha commentato Masnada