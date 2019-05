Alain Delon beffa le femministe e riceve la sua Palma

Serissimo in volto, sguardo fiero e molto emozionato. Alain Delon, 83 anni, ha scelto di sfilare sul red carpet del festival di Cannes con la figlia Anouchka, 29 anni, sulle note del "Clan dei siciliani", di Ennio Morricone. Delon, che è stato preso di mira dalle femministe per una serie di dichiarazioni maschiliste, ha concesso solo qualche autografo prima di entrare in sala per ricevere la Palma d'oro alla carriera.