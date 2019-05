Europee 2019, maxi striscione Ue in piazza del Campidoglio a Roma

Roma, 23 mag. (askanews) - Un gigantesco striscione europeo di 50 metri per riaffermare i valori fondanti della Unione Europea ed invitare i cittadini a partecipare alle elezioni di domenica 26 maggio. L'hanno esposto mercoledì 22 maggio in piazza del Campidoglio a Roma le associazioni EuropaNow! e Area Civica per esprimere il sostegno a un'Europa più unita, solidale e democratica, basata sull'uguaglianza dei diritti dei cittadini europei.

Lo striscione è stato realizzato dagli attivisti delle due associazioni - ha scritto in una nota EuropaNow! - cucendo insieme 70 bandiere, nello spirito di Jean Monnet che dichiarò: "Non coalizziamo degli Stati, uniamo degli uomini".

"Dopo l'appello di Romano Prodi ad esporre la bandiera europea il 21 marzo, dopo la campagna di distribuzione delle bandiere europee in molte città d'Europa promossa già a partire dal dicembre scorso da EuropaNow!, dopo quella realizzata in Italia da Area Civica, la manifestazione del 22 maggio con l'esposizione della gigantesca bandiera nel luogo della firma dei Trattati di Roma - scrive l'associazione europeista - vuole ricordare a tutti, alla vigilia della fondamentale prova democratica rappresentata dal voto di domenica prossima, l'importanza che il progetto europeo - portatore di pace e di una civiltà basata sulla democrazia, sui diritti e uno sviluppo sostenibile e inclusivo - ha per ciascuno di noi".

In concomitanza con l'esposizione della maxi-bandiera sono state distribuite anche altre bandiere europee ai cittadini, perché, conclude il comunicato, "è proprio dal Campidoglio che 62 anni fa iniziò il cammino della più straordinaria costruzione politica della storia moderna".