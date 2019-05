Il tappeto volante di Koi, omaggio dello street artist ad Aladdin

Milano, 22 mag. (askanews) - Il tappeto volante magico di Aladdin diventa un'opera d'arte grazie allo street artist italiano Koi, nome d'arte di Matteo Mariani. L'opera è stata realizzata con la tecnica dello stencil in occasione dell'anteprima italiana del film Aladdin che uscirà nelle sale italiane il 22 maggio.

Un lavoro artigianale minuzioso per rendere onore ad uno dei tappeti più famosi del mondo. "Realizzare il tappeto magico di Aladdin è stata per me una grande sfida. Sono sempre stato attratto dai disegni dei tappeti, sia esteticamente che per il simbolismo che li contraddistinguono - ha detto l'artista - Nell'antica Arte di realizzare tappeti, ogni dettaglio rivela un linguaggio nascosto. Prima di iniziare la mia opera ho studiato tutto quello che c'era da sapere, dai valori e i significati dei tappeti arabi alla storia del tappeto volante nel poema epico 1000 e una notte".