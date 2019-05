In anteprima il video "Biondo", il singolo brano di Vany C.

Milano, 23 mag. (askanews) - In anteprima il video "Biondo", il nuovo brano della cantautrice Vany C. (all'anagrafe Vanessa Caramma). "Biondo" è un pezzo pop caratterizzato da sonorità elettroniche e da ritmi esplosivi. Il testo, per metà in italiano e metà spagnolo, scritto interamente da Vany C., fa uso di slang e modi di dire comuni al mondo dei ragazzi e a chi utilizza i social network. Il video, pieno di colori vivaci e ambientato nei luoghi più frequentati dai giovani durante l'estate, descrive l'armonia di un gruppo di amiche che hanno voglia di divertirsi. Insieme a Vanessa è protagonista un ragazzo biondo, particolare oggetto di attenzioni della cantautrice.

In questo brano ho voluto raccontare la spensieratezza della mia età - racconta Vany C. - ho descritto la vita di tutti i miei coetanei e di come trascorriamo il nostro tempo libero, scrivendo un brano fresco e coinvolgente!