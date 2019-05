Mafia, minuto di silenzio a Palermo davanti all'albero di Falcone

Palermo, 23 mag. (askanews) - Migliaia di persone, alle 17.56 in punto, la stessa ora dell'attentato di Capaci (Pa) del 23 maggio 1992, davanti all'albero dedicato al giudice Giovanni Falcone a Palermo, hanno osservato un minuto di silenzio nel corso delle commemorazioni per i 27 anni della strage in cui furono trucidati dalla mafia il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.