Moda, "Re per un giorno" con l'eleganza di Stefano Ricci

Caserta, 22 mag. (askanews) - L'eleganza immersa nella bellezza, il genio italiano che si ritrova e si esalta. Stefano Ricci, stilista e imprenditore fiorentino ha presentato nella Reggia di Caserta l'ottava tappa del Grand Tour nell'incanto italiano. La serata esclusiva per presentare in anteprima la collezione Stefano Ricci per l'estate 2020 è stata una notte da Re, tra i fasti barocchi, gli stucchi dorati e lo scalone imponente. I modelli si sono trasformati in re per una notte.

Ricci ha fatto del lusso esclusivo e del fatto a mano in Italia una religione e tra i selezionati clienti che vestono le sue creazioni esclusive e di gusto ultra raffinato ci sono nomi davvero importanti.

"Ho vestito anche il Papa, più di così non posso, è la verità. Ne ho di famosi, da Nelson Mandela che è mancato, ma anche tanti altri in questo momento come Andrea Bocelli, Morgan Freeman, ma dei politici non posso parlare, ma ci sono tanti presidenti anche di altri paesi europei".

Con lui i due figli Niccolò e Filippo che insieme alla madre Claudia sono riusciti a dare importanza internazionale a una azienda familiare nel rigoroso rispetto delle tradizioni e della qualità.