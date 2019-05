PuroSole: con gli eliostati tostatura del caffè è biosostenibile

Roma, 23 mag. (askanews) - Un caffè più puro, a emissioni zero e ad alta sostenibilità. E' l'innovativo sistema di torrefazione PuroSole che utilizza esclusivamente i raggi solari senza far uso di alcun tipo di altra fonte di energia.

Un progetto presentato a Exco, tra le tecnologie per uno sviluppo sostenibile, come sottolinea Luca Del Bufalo.

"Crediamo nella sostenibilità dei progetti, soprattutto per l'Africa. Con queste attrezzature, gli eliostati, che concentrano il sole in unico punto, abbiamo sviluppato la tostatura solare, molto biosostenibile, del caffè".

"Il sistema è molto semplice, non è implicato l'uso di corrente elettrica. E' un sistema semplice, naturale, delicato perché ha bisogno di una certa attenzione ma che sicuramente incontrerà l'interesse di popolazioni che non devono spingere un interruttore per accedere al mondo, ma hanno bisogno il più possibile di sistemi verso la natura, verso l'utilizzo di quello che la natura può darci".