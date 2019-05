Spazio, anche i Pj Masks festeggiano i 50 anni dell'allunaggio

Milano, 21 mag. (askanews) - Superpigiamini sulla Luna; Gattoboy, Gufetta e Geco - i tre protagonisti del cartoon Pj Masks amatissimi dai bambini - portano le loro avventure in tre planetari italiani per celebrare i 50 anni della missione Apollo 11 con il primo sbarco dell'uomo sul nostro satellite naturale e per offrire a tutti i bambini fan della serie animata la possibilità di scoprire lo Spazio e tutti i suoi segreti, incontrando i loro beniamini.

Il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins segnavano la storia dell'umanità muovendo i primi passi sulla Luna. Cinquant'anni dopo quello storico evento, a maggio e giugno 2019, il trio mascherato dei PJ Masks, proprio come la squadra dell'Apollo 11, intraprenderà un viaggio interspaziale coinvolgendo tutti i suoi fan.

Tre gli eventi speciali in altrettante location esclusive: la Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze (sabato 18 maggio), il Planetarium Alto Adige (domenica 26 maggio) e il Planetario Nemesis nella piazza principale di Porto Recanati (8 e 9 giugno).

Oltre a vedere i cartoon proiettati direttamente sotto la cupola dei planetari, bambini e genitori potranno anche incontrare Gattoboy, Gufetta e Geco e giocare con loro.