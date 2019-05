Cannes, da Kendall Jenner a Banderas: le star al gala amFAR

Cannes, 24 mag. (askanews) - E' uno degli eventi più attesi sulla Croisette, benché non sia direttemente un momento di cinema. Parliamo del prestigioso party benefico di amFAR dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro l Aids. Un momento super glamour per una buona causa. Tra le tante star che hanno sfoggiato mise super eleganti, Antonio Banderas, Andie MacDowell, Chris Tucker, Patricia Arquette, Victoria Silvstedt e Nadine Labaki.