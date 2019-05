Cannes, ovazione per Sylvester Stallone: presenta nuovo Rambo V

Cannes, 24 mag. (askanews) - Ovazione a Cannes per Sylvester Stallone. L'attore è arrivato in sala accolto da lunghi applausi, e ha ripreso la scena col cellulare dal palco. Stallone si trova a Cannes dove verrà proiettata la versione restaurata del primo Rambo; l'attore, inoltre, mostrerà le prime immagini del nuovo Rambo V, nelle sale in autunno.