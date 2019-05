Theresa May piange: grata di aver servito il paese che amo

Londra, 24 mag. (askanews) - Non sono noti al pubblico gli exit poll delle elezioni europee nel Regno Unito, ma di fronte a quello che prevedibilmente è il crollo del partito conservatore, la prima ministra Theresa May ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno da leader del partito - e quindi da capo del governo poiché in UK è il leader del partito di maggioranza a guidare l'esecutivo.

Un discorso commosso quello di May che dopo mesi di strenua, testarda resistenza anche contro il suo stesso partito ha gettato la spugna. Ecco le ultime parole pronunciate con la voce rotta: "La nostra politica può essere sotto stress ma c'è così tanto di cui essere orgogliosi e ottimisti in questo paese. Fra poco lascerò questo posto, occuparlo è stato l'onore della mia vita; la seconda donna premier ma certamente non l'ultima. Me ne vado senza rabbia ma con enorme gratitudine perché ho avuto l'opportunità di servire il paese che amo".