Babbo Natale e la vacanza-evento in Ferrari per le strade di Roma

Roma, 27 mag. (askanews) - "Ciao a tutti i bambini, grandi e piccoli qui in Italia e Roma, sono venuto a controllare se vi siete comportati bene quest'anno e ho verificato che è così. Se non ci vediamo oggi a Roma allora ricordatevi che a Natale mancano soltanto 213 giorni, allora ricordatevi di comportarvi bene. Buon Natale e Buon anno!"

Queste le parole di Babbo Natale poco prima di salire a bordo della sua Ferrari, guidata dal pluricampione e recordman Fabio Barone, per il suo tour di Roma che lo ha visto sfrecciare sulla slitta d'eccezione salutato da tantissimi curiosi e piccoli fan. Un giro del centro, dal Gianicolo al Circo Massimo, dal Colosseo al Campidoglio, scortato da 40 Ferrari del Club "Passione Rossa" e dagli agenti della Polizia Penitenziaria.

"Credo che lui si trovi bene, mi ha detto che su aveva questi problemi co la slitta, abbiamo pensato di dargli questa vettura, gli ho dato il curriculum vitae, perché cominciamo ad essere anzianotti e magari mi ritiro direttamente al circolo polare artico", ha commentato il pilota Barone, presidente del club che ha lanciato l'iniziativa e che il 6 luglio sarà al Circolo Polare Artico per un nuovo record che unirà di nuovo Finlandia e Ferrari. Due mondi vicini sia per colori che per passioni.

Babbo Natale si è lasciato andare alla Dolce vita, si è goduto il panorama della Città eterna prima dal Gianicolo e poi dalla terrazza del Campidoglio. Una vacanza che ci voleva, ha spiegato l'ambasciatore di Finlandia Janne Taalas.

"Sono molto felice che Babbo Natale sia arrivato, ha bisogno di vacanza e vacanza a Roma e sono felice di questa risposta calorosa a Roma".

Prima di continuare il suo tour, però, Babbo Natale ha dedicato una parte della sua vacanza ai bambini, incontrando i figli degli agenti della Penitenziaria e un gruppo di ragazzi dell'Associazione Italiana persone Down. Un momento magico per i piccoli che hanno cantato canzoni, fatto foto, consegnato le loro letterine e ricevuto dolci sorrisi dall'inquilino numero uno di Rovaniemi che ha raccontato della renna Rudolph, delle aurore boreali e della sua vita al Circolo Polare Artico.

E per un personaggio d'eccezione non poteva mancare una tappa d'eccezione, la visita ufficiale in Campidoglio dove Babbo Natale è stato accolto sotto la lupa capitolina dalla presidente della Commissione Turismo Carola Penna, che lo ha accompagnato tra la Sala delle Bandiere, la Sala della Lupa, con un saluto dallo scranno del sindaco, e la terrazza panoramica, dove lo stupore per la grande bellezza è stato davvero enorme.

Appuntamento adesso a luglio a Roveniemi, in Lapponia, dove 30 Ferrari del Club Passione Rossa guidate dal campione Barone segneranno un nuovo record del mondo.