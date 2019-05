Europee, l'affluenza più alta in 20 anni. Ma in Italia in calo

Roma, 27 mag. (askanews) - Affluenza record in Europa alle elezioni europee, mai come questa volta negli ultimi anni un voto ha richiamato gli elettori. E' il dato più alto in 20 anni, sfiora il 51%. Nel 2014 l'affluenza era stata al 42,6.

Un risultato che "testimonia il buon lavoro svolto dal Parlamento europeo e dalla campagna #stavoltavoto. Grazie a tutti gli elettori che hanno contribuito con il loro voto" ha scritto su Twitter il presidente uscente del Parlamento europeo Antonio Tajani, candidato di Forza Italia.

Ma se nella maggior parte d'Europa il dato è cresciuto e in paesi come Germania, Austria, Spagna, Ungheria e Francia, è cresciuto di molto, l'Italia è in controtendenza: al 56,1% con un calo rispetto a cinque anni fa quando aveva superato il 57%.

Affluenza più alta al Nord e al Centro, in Trentino Alto Adige e Veneto molto alta, più bassa invece al Sud e soprattutto nelle Isole. Fanalino di coda la Sardegna e la Sicilia.