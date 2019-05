Fca, Boccia: con Renault bellissima operazione, orgoglio italiano

Busto Arsizio (Va), 27 mag. (askanews) - Il futuro gruppo che nascerà dalla fusione Fca-Renault "è un grande gruppo che ha una visione europea e mondiale. Da tempo stiamo dicendo che abbiamo bisogno che nascano dei giganti europei, in questo caso si è andati molto oltre, non sarebbe solo un gigante europeo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha commentato l'annuncio della proposta di fusione di Fca al gruppo francese. "Un grande in bocca al lupo a Fca e a John Elkann per questa bellissima operazione dal punto di vista strategico", ha proseguito Boccia, parlando a margine dell'assemblea degli industriali di Varese. "Detto questo noi non entriamo nel merito delle strategie delle singole imprese, ma mi sembra che la direzione di marcia sia un orgoglio molto italiano di questa operazione".

A chi gli faceva notare se la presenza dello Stato francese nel capitale di Renault non fosse distorsiva, Boccia ha risposto: "sì, è un po distorsiva ma all'interno di un percorso complessivo in cui si crea un colosso europeo e anche americano che accetti la sfida mondiale, è un elemento che dobbiamo tenere presente in chiave di positività. Che poi la reciprocità con gli altri Paesi ci debba essere è un altro discorso, sono due aspetti differenti".