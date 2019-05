Iran, Trump: "Non vogliamo un cambio di regime"

Tokyo, 27 mag. (askanews) - La visita in Giappone del presidente degli Stati Uniti, dove ha incontrato l'imperatore Naruhito e il premier Shinzo Abe, è l'occasione per Donald Trump per parlare della politica estera a stelle e strisce a cominciare dal difficile rapporto con la Cina dove i tempi per un accordo non sono ancora maturi.

"Penso che avremo un accordo con la Cina in futuro, ci sono ottime possibilità che gli Stati Uniti e Pechino arrivino ad avere un ottimo accordo commerciale" ha detto Trump, ribadendo però che gli Stati Uniti "non sono pronti a farlo".

Poi è tornato a parlare di Iran.

"Non vogliamo un cambio di regime" in Iran, ma la sua denuclearizzazione, abbiamo già abbastanza problemi con le armi nucleari nel mondo" ha aggiunto Trump che invece ha detto di non credere che la Corea del Nord abbia violato le risoluzioni Onu con i test balistici condotti all'inizio del mese, sottolineando di non essere personalmente preoccupato da tale iniziativa di Pyongyang.