La Lega dilaga alle Europee, crolla M5S. Pd "Siamo l'alternativa"

Roma, 27 mag. (askanews) - La Lega trionfa alle Europee, Matteo Salvini prende oltre 9 milioni di voti e oltre 2,2 milioni di preferenze, mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque Stelle regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre 15 punti percentuali sotto il risultato delle politiche. E incassa il sorpasso del Pd di Nicola Zingaretti, che si piazza al secondo posto con il 22,7% dei consensi. Pd che, comunque deve stare attento a gioire, perché, rispetto al 2014, sono andati persi oltre 5 milioni di voti.

Forza Italia, praticamente doppiata dai Cinquestelle, si ferma all'8,8% - anche se Silvio Berlusconi rimette piede in Parlamento (Europeo) dopo la decadenza, forte di 557mila preferenze - inseguita da Fratelli d'Italia che praticamente raddoppia con il 6,46% il risultato delle Europee del 2014. Tutte sotto il 4%, soglia di sbarramento per l'ingresso nel Parlamento europeo, le altre liste con grande delusione sia de La Sinistra che di +Europa.

Cosa accadrà al governo dove si sono completamente ribaltati i rapporti di forza?

Salvini assicura che i toni aspri con il Movimento 5 Stelle sono terminati: "Mi immagino di continuare a lavorare con i 5S positivamente, come fatto con Luigi Di Maio, tranne le ultime settimane di toni aspri dettati dalla campagna elettorale. per quello che mi riguarda sono finiti, guardo avanti, per me il passato è passato".

Mentre Di Maio ammette la sconfitta e si complimenta con gli alleati: "Non sono qui a parlare politichese. Per noi le elezioni europee sono andate male, da queste elezioni europee apprendiamo una grande lezione. Impariamo e non molliamo. Come forza politica - ha aggiunto - il M5s sta correndo una maratona, non i cento metri".

Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il voto europeo apre una situazione politica nuova: "È una situazione nuova e diversa in cui il partito democratico svolgerà un ruolo importante, di battaglia politica e di ricostruzione dell'alternativa. Dopo la Lega siamo il partito che cresce più di tutti".