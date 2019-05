Salvini: nessun regolamento di conti interno al governo

Roma, 27 mag. (askanews) - Nessun "regolamento di conti interno" con gli alleati di governo: lo dice Matteo Salvini, leader della Lega primo partito in Italia sopra il 30% secondo i risultati delle Europee; un messaggio rivolto agli alleati di governo dei Cinque Stelle che sono crollati diventando il terzo partito dopo il PD. Al di là delle assicurazioni di Salvini, tutta la politica italiana si chiede ora quando si tornerà al voto.

"Usiamo questi consensi non per regolamenti di conti interni. Il mio avversario era e rimane la sinistra, che ha governato male in Italia e in Europa" ha detto Salvini. "Gli alleati di governo per me sono amici con cui da domani si trona a lavorare serenamente, abbassando i toni, io non ho mai risposto nelle ultime settimane agli attacchi e quindi conto di riprendere in mano domani mattina il contratto di governo per applicare tutti i temi rimasti in sospeso: la riduzione delle tasse, l'autonomia, il decreto sicurezza, le grandi opere bloccate, il decreto crescita, il sostegno ai disabili... Sarà un periodo economico complicato, lo dico agli italiani, siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che ci aspettano. Siamo primo partito di un grande paese e vedremo di far valere in Europa le ragioni di questo grande paese".