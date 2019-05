Zingaretti: l'attacco nazionalista all'Europa è fallito

Roma, 27 mag. (askanews) - "Mi sembra di poter dire che si possa confermare che in Europa l'attacco nazionalista alle istituzioni europee è fallito. In realtà ci sono i numeri per una grande alleanza tra forze che vogliono rinnovare e non picconare l'Europa". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa sui risultati delle europee.

"La nostra delegazione sarà molto importante, la seconda dopo gli spagnoli" e di fronte a un "governo che rischia di metterci in posizione marginale, difenderemo l'Italia rappresentandola al meglio nella nuova maggioranza che si formerà nelle istituzioni europee", ha concluso il leader del Pd.