Clima, Greta Thumberg e Schwarzenegger alleati per l'ambiente

Vienna, 28 mag. (askanews) - Il gigante e la bambina, uniti per l'ambiente. Arnold Schwarzenegger e Greta Thumberg sono alleati nella causa contro i cambiamenti climatici. E per questo sono saliti sullo stesso palco a una conferenza organizzata a Vienna dall'ex governatore della California per lanciare un appello ai potenti del pianeta per intervenire al più presto. "Si tratta innazitutto di un'emergenza. E' la più grande crisi che l'umanità abbia mai conosciuto e non basta mettere un like su Facebook", ha detto la giovane attivista svedese.

"Presidenti, celebrità, politici, amministatori e giornalisti, le persone vi ascoltano, voi le influenzate e quindi avete una enorme responsabilità. E, siamo onesti, è una responsabilità che la maggioranza di voi non si è ancora assunta", ha aggiunto Thumberg nel suo appello di fronte a una platea composta dai big dal mondo, circa 1200 persone, compreso il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

"Come sappiamo bene tutti, l'accordo sul clima di Parigi è stato siglato nel 2015. Ma quant paesi hanno mantenuto le promesse? La maggior parte non lo ha fatto.

"Noi vi chiediamo semplicemente di smettere di mentire ai cittadini sul tema dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento e di offrire loro delle soluzioni", ha concluso l'ex attore americano.